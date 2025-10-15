Кокорин назвал Смолова "чайником"

Российский футболист Федор Смолов повел себя глупо в ситуации с дракой в кафе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин.

"Он - "чайник". Говорил, что не попадется, что будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться - это нужно было умудриться", - сказал Кокорин.

10 сентября в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело, игроку избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Смолову может грозить до трех лет колонии. На допросе футболист частично признал вину.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.