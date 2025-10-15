«Барселона» недовольна Левандовским

«Барса» недовольна Левандовским из-за травмы в сборной. Форвард продолжил игру с Литвой, несмотря на боль
«Барселона» недовольна Робертом Левандовским из-за травмы.
Польский форвард почувствовал боль в первом тайме матча против Литвы (2:0) в квалификации ЧМ – в том же месте, где получил травму в начале сезона. Левандовски решил продолжить игру, ему наложили тейп на бедро.
Как сообщает Marca, Роберт усугубил свою травму, и теперь пропустит примерно месяц, включая матч с «Реалом» 26 октября. По словам источника, ситуация вызвала крайнее раздражение в «Барселоне».
Недовольство теперь направлено и на самих игроков, которые, по мнению клуба, должны первыми подавать сигнал тревоги, если чувствуют недомогание. Тем более, как в случае с 37-летним Левандовским, который должен особенно беречь свое тело.
С повреждениями в клуб после паузы на сборные также вернулись Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Ферран Торрес.
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана
Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе». Стороны обсуждали 9-10 млн долларов в год по новому контракту, но сумма может вырасти (Эллиотт Фридман)
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
Николишина не забрали из списка отказов «Барыса». Форвард отправлен в фарм-клуб из Казахстана
Кемпе хочет остаться в «Лос-Анджелесе». Стороны обсуждали 9-10 млн долларов в год по новому контракту, но сумма может вырасти (Эллиотт Фридман)