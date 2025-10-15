Игрок «Локомотива» вошел в топ-50 самых опасных футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) на своём официальном сайте опубликовал рейтинг футболистов, представляющих наибольшую опасность воротам соперника по завершению моментов. Так, в топ-50 лучших завершителей мирового футбола в сезоне-2025/2026 попал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв.

Воробьёв набрал коэффициент 85,5, что позволяет ему занимать 44-е место в рейтинге. На первой строчке в этом списке идёт нападающий «Реала» Килиан Мбаппе с коэффициентом 100. Топ-10 рейтинга лучших завершителей выглядит следующим образом:

© CIES

В текущем сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» 15 встреч во всех турнирах. На его счету восемь голов и три результативные передачи.