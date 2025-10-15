Стало известно, когда нападающий «Сочи» может вернуться после травмы

В пресс-службе «Сочи» рассказали, когда рассчитывают на возвращение нападающего Павла Мелёшина на поле после травмы. Напомним, российский нападающий получил серьёзное повреждение связок колена в апреле 2025 года.

«Нападающий «Сочи» Павел Мелёшин продолжает процесс восстановления после операции на передней крестообразной связке, перенесённой в апреле этого года. Напомним, травма была получена в матче ФНЛ с владикавказской «Аланией». На данный момент с момента операции прошло почти полгода. Футболист близок к возвращению в общую группу. В ближайшие дни он начнёт поэтапно подключаться к командным тренировкам. В скором времени Павлу предстоит пройти заключительные тесты, по результатам которых будет принято решение о его полном допуске к тренировкам без ограничений и постепенном наборе игровой формы. Если процесс восстановления продолжится по плану и медицинский штаб клуба даст положительное заключение, не исключено, что Павел сможет выйти на поле уже в одном из заключительных матчей текущего календарного года», — сообщали в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.