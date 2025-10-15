Экс‑футболист «Спартака» объяснил, почему перешел в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов в эфире «Матч ТВ» рассказал, почему решил перейти именно в эту команду.

© ФК «Сочи»

В июле Игнатов стал футболистом «Сочи», подписав с командой трехлетний контракт. В начале июня он покинул московский «Спартак» по окончании срока соглашения.

— Нащупываем свою игру. Виталич [Игорь Осинькин] пришел, новые требования. При прошлом тренере [Роберте Морено] больше в атаке были, меньше было структуры. Сейчас более выраженный рисунок игры. Есть понимание, как тренер видит игру. Мои голы еще впереди. Хотел забитым мячом поздравить маму в день рождения, но не получилось.

— Ты на три года приехал сюда. Почему «Сочи»?

— Очень долго думал. Даже сборы не проходил нигде. Были и другие варианты. Проект «Сочи» показался интересным. Многих ребят тут я знал: Коваленко, Ежов.

— Когда подумал, зачем, мол, это сделал?

— Не подумал. Просто не задалось. Сборы были скомканными, кто‑то раньше, кто‑то позже подъехал. Я в середине сборов приехал, — рассказал Игнатов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25‑летний футболист провел 9 матчей во всех турнирах и забил гол.

