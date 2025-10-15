Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что сборная России стала сильнее после отстранения от крупных международных турниров.

«Коллектив более боеспособный, чем перед санкциями. Команда стала интереснее с точки зрения динамики, развитие игры связано с повышением скорости. Мир становится быстрее», – заявил Гаджиев.

Сборная России не проигрывает на протяжении 17 встреч. Последнее поражение команда Валерия Карпина потерпела от молодежной сборной Египта в сентябре 2023 года (1:2).

Сильнейшим с тех пор соперником россиян с точки зрения рейтинга ФИФА стал Иран на минувших октябрьских сборах – азиатская сборная с 21-й строчки рейтинга была обыграна со счетом 2:1.

С 2022 года сборная и клубы России отстранены от участие в турнирах УЕФА и ФИФА.

Гаджиев, будучи тренером, завоевал бронзу чемпионата России с «Крыльями Советов».