Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: Сборная России стала сильнее, чем до санкций
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что сборная России стала сильнее после отстранения от крупных международных турниров.
«Коллектив более боеспособный, чем перед санкциями. Команда стала интереснее с точки зрения динамики, развитие игры связано с повышением скорости. Мир становится быстрее», – заявил Гаджиев.
Сборная России не проигрывает на протяжении 17 встреч. Последнее поражение команда Валерия Карпина потерпела от молодежной сборной Египта в сентябре 2023 года (1:2).
Сильнейшим с тех пор соперником россиян с точки зрения рейтинга ФИФА стал Иран на минувших октябрьских сборах – азиатская сборная с 21-й строчки рейтинга была обыграна со счетом 2:1.
С 2022 года сборная и клубы России отстранены от участие в турнирах УЕФА и ФИФА.
Гаджиев, будучи тренером, завоевал бронзу чемпионата России с «Крыльями Советов».
