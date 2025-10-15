"Боруссия" разозлила украинцев песней из "Маши и Медведя"

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) в соцсетях опубликовал видео, а в качестве саундтрека была выбрана песня из российского мультфильма.

Дортмундцы опубликовали рилс, посвященный бывшим центральным защитникам клуба Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу. А в качестве саундтрека был использован фрагмент песни из "Маши и Медведя" - "Песня юного художника".

Аудитории этот ролик понравился, он довольно быстро собрал около 20 тысяч просмотров. Однако затем стали появляться возмущенные комментарии пользователей с украинскими никами.

Они пытались пристыдить автора ролика, но самые возмущенные комментарии начали удалять. Российские пользователи соцсети поддержали музыкальные пристрастия эсэмэмщика клуба.

Хуммельс и Субботич вместе с "Боруссией" дважды побеждали в чемпионате Германии и завоевали по два Кубка и Суперкубка Германии.