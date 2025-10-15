Возвращение Кононова в «Торпедо» назвали «театром абсурда»

Первый президент РФС Вячеслав Колосков назвал «театром абсурда» возвращение на пост главного тренера «Торпедо» Олега Кононова. Ранее специалист был уволен из клуба в августе.

«Все происходящее в нынешнем «Торпедо» я оцениваю как театр абсурда. Иначе и не скажешь, в этом клубе творится настоящий театр абсурда. Кононов работал и работал неплохо вроде, но потом руководству что-то не понравилось, его убрали. А теперь назначили, – заявил Колосков.

«Торпедо» идет на последней строчке Первой лиги с 10 очками и отставанием в 20 очков от лидирующего «Факела». В минувшей кампании возглавляемая Кононовым команда финишировала второй, получив путевку в РПЛ, но не попала туда из-за судейского скандала.

После увольнения Кононова команду принял Дмитрий Парфенов, под руководством которого черно-белые набрали четыре очка в четырех матчах.

Кононов ранее работал с «Краснодаром» и «Спартаком». В тренерской карьере в РПЛ не завоевал ни одного трофея. Лучший результат – бронза с «Краснодаром» в сезоне-2014/15.

Колосков занимал пост президента РФС с 1992 по 2005 год.