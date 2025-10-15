Экс-девушка Винисиуса рассказала о расставании с игроком

Бывшая девушка Винисиуса о расставании с игроком: «Я готова дать ему второй шанс, но посмотрим. Он поступил по-мужски, извинившись передо мной. Я благодарна»
Бывшая девушка Винисиуса Жуниора допустила, что даст ему второй шанс.
Ранее стало известно, что роман вингера «Реала» с инфлюенсером Вирджинией Фонсекой закончился после того, как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной – моделью Дэй Магальяэс. Футболист извинился в соцсетях: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново».
Девушка рассказала, что 10 октября получила букет от Винисиуса.
«Я думаю, что, хотя он и был неправ, он поступил по-мужски, извинившись передо мной. Я подумала, что это мило с его стороны, и я благодарна ему. Я поблагодарила его за сообщение. Теперь вопрос в том, сможет ли он жить дальше своей жизнью, а я – своей... Если чему-то суждено случиться, так и будет», – сказала Фонсека.
На вопрос о том, не хочет ли она попробовать возобновить отношения с игроком, она ответила:
«Да. Я готова дать ему второй шанс, но посмотрим».
