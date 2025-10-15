Кокорин рассказал о провокациях болельщиков на Кипре

Болельщики "Саламины" провоцировали российского нападающего "Ариса" Александра Кокорина во время матча чемпионата Кипра по футболу на тему России. Об этом Кокорин рассказал "Спорт-Экспрессу".

© Соцсети

"Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Как-то был матч с "Саламиной", они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? "Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести". Но это был нормальный жест, не оскорбительный", - сказал Кокорин.

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский "Арис". В России он играл за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе "Зенита" форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.