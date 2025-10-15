Гашека уволили с поста главного тренера сборной Чехии

Иван Гашек был уволен с поста тренера национальной сборной Чехии после поражения в отборочном цикле чемпионата мира‑2026 от команды Фарерских островов, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии (FACR).

В воскресенье Чехия на выезде потерпела поражение в матче с Фарерскими островами со счетом 1:2.

— Исполнительный комитет FACR принял предложение председателя ассоциации Давида Трунды уволить главного тренера национальной сборной Ивана Гашека и его помощника Ярослава Веселы. Председатель ассоциации сделал это по итогам заседания спортивной руководящей группы после возвращения с Фарерских островов, — говорится в тексте пресс‑релиза.

Чехи занимают второе место в группе L с 13 очками, опережая Фарерские острова на одно очко и отставая на три балла от Хорватии, у которой есть игра в запасе.

62‑летний Гашек возглавлял сборную Чехии с января 2024 года. До это он работал с национальной командой в 2009 году.