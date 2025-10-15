Акинфеев выпускает автобиографию

Издательство БОМБОРА совместно с ПФК ЦСКА анонсировали выход автобиографии легендарного вратаря армейцев и сборной России Игоря Акинфеева. Книга поступит в продажу 6 ноября 2025 года.

Издание рассказывает о пути спортсмена, который в четыре года пришёл в ЦСКА и остался верен клубу на всю жизнь. В 17 лет он стал основным вратарём команды и удерживает этот статус до сих пор.

Акинфеев делится историей, в которой труд, характер и преданность делу оказываются важнее любых трофеев. Он вспоминает, как с ранних лет жил футболом, никогда не пропускал тренировки и ставил игру выше всего остального.

В книге отражена философия спортсмена — вера в справедливость, умение преодолевать поражения и извлекать уроки из критики. Акинфеев уверен, что жизнь, как и футбол, всегда ставит всё на свои места, и счёт на табло никогда не бывает случайным.

За 35 лет, проведённых в одном клубе, он стал символом верности и преданности — не только для болельщиков ЦСКА, но и для всего российского футбола. В эпоху, когда постоянство стало редкостью, его история звучит особенно сильно.

Книга выходит в подарочном формате и включает уникальные фотографии из личного архива Игоря Акинфеева и ПФК ЦСКА, а также специальный сюрприз для болельщиков.