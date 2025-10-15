«Интер» отчитался о рекордных для клуба доходах

«Интер» отчитался о прибыли.

Акционеры клуба утвердили отчет за минувший финансовый год.

Итоговая прибыль составила 35,4 миллиона евро, по сравнению с убытком в 35,7 миллиона евро в прошлом году.

Выручка достигла рекордных для клуба и Серии А (без учета трансферов) 567 миллионов евро, что на 94 миллиона евро больше, чем в предыдущем сезоне. Такой результат стал возможен благодаря росту поступлений от участия в национальных и европейских соревнованиях, а также от участия в первой в истории клубной версии чемпионата мира ФИФА.

Также зафиксирован рост коммерческих доходов – за счет спонсорских соглашений и матчдэй-доходов. Расходы выросли на 3,8% (примерно на 18 миллионов евро), достигнув общей суммы 482 миллиона евро.