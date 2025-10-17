«Лейпциг» намерен получить 100 миллионов за нападающего

«Лейпциг» хочет 100 млн евро за Диоманде – его купили за 20 млн этим летом из «Леванте». У 18-летнего вингера нет результативных действий в сезоне Бундеслиги
«Лейпциг» намерен получить 100 миллионов за Яна Диоманде.
Немецкий клуб этим летом приобрел футболиста за 20 миллионов евро у «Леванте».
В этом сезоне 18-летний вингер не сделал ни одного результативного действия в шести матчах в Бундеслиге. В среднем он проводит на поле 47 минут.
Сообщается, что в контракте футболиста нет суммы отступных, поэтому немецкий клуб обозначил сумму в размере 100 миллионов евро для команд, которые были бы заинтересованы в подписании Яна Диоманде. Статистику игрока можно изучить по ссылке.
