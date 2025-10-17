Экс-тренер «Краснодара» оценил возможный переход Сперцяна в турецкий клуб

Ташуев оценил возможный переход Сперцяна из «Краснодара» в «Галатасарай»

‎Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию турецких СМИ о возможном переходе капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в «Галатасарай».

‎Летом 2025 года в СМИ активно обсуждлись слухи о переходе хавбека в «Саутгемптон» из Чемпионшипа. 

‎«Вариант с «Галатасараем» лучше «Саутгемптона»? В принципе, да. У «Галатасарая» болельщики, стадион, еврокубки. Уровень однозначно выше, чем в Чемпионшипе», — заявил Ташуев.

‎Ранее Сперцян заявлял, что он хотел бы покинуть родной «Краснодар» после чемпионства в сезоне-2025/26 и перейти в европейский клуб. 

‎Соглашение между игроком и черно-зелеными рассчитано до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 25 млн евро. 

‎В текущем сезоне 25-летний Сперцян провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.

