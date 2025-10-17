Функционер Камоцци прокомментировал возможное назначение Ивича в "Спартак"

Футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном назначении Владимира Ивича в "Спартак".

"Ивич – отличный тренер, и своей работой в "Краснодаре" он это доказал. Но я думаю, что он не сможет помочь "Спартаку". Дело не в нем, а в руководстве", - сказал Камоцци.

Сейчас московский клуб возглавляет Деян Станкович. Напомним, что сербский специалист возглавил московский "Спартак" в июне 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее Деян Станкович работал в "Црвене Звезде" и "Ференцвароше".