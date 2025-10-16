Вратарь «Динамо» высказался о работе с Карпиным

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов рассказал о работе с Валерием Карпиным.

© ФК "Динамо"

"Когда назначили Валерия Георгиевича, я примерно понимал специфику его работы. Знал, что он любит подтягивать молодых игроков. Это не только в клубе, но и в сборной. Знал, что на тренировках он любит, когда вратари играют ногами. Старался выполнять командные требования и показывать себя", - цитирует Расулова "Чемпионат".

Валерий Карпин был назначен на пост московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. После 11 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.

В текущем сезоне Курбан Расулов вышел на поле в 3 матчах в составе московского "Динамо" и не пропустил ни одного мяча, сохранив ворота "сухими" в 3 встречах. Все 3 встречи голкипер провел в рамках Кубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего вратаря в 150 тысяч евро, также футболист выступает за "Динамо-2", которое играет во Второй Лиге.