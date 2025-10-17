«Краснодар» — худший клуб РПЛ по одному из ключевых показателей

Статистическая платформа Opta опубликовала данные о чистом игровом времени в Мир Российской Премьер-Лиге. Согласно источнику, чемпион страны «Краснодар» является худшей командой России по данному показателю.

В среднем в матчах «Краснодара» мяч находится в игре 46 минут и 24 секунды. Лучшей командой стартовых 11 туров РПЛ по данному показателю является «Сочи» (51 минута и 19 секунд). Санкт-Петербургский «Зенит» находится в списке на третьем месте с результатом 50 минут, 50 секунд.

Средние количество чистого времени в матчах команд после 11 туров РПЛ (Opta):

1. «Сочи» 51:19.

2. «Ахмат» 51:05.

3. «Зенит» 50:50.

4. «Локомотив» 50:43.

5. «Крылья Советов» 50:42.

6. ЦСКА 50:30.

7. «Пари НН» 50:20.

8. «Акрон» 50:14.

9. «Динамо» Москва 50:08.

10. «Спартак» 49:58.

11. «Рубин» 49:33.

12. «Динамо» Махачкала 48:27.

13. «Ростов» 47:55.

14. «Оренбург» 47:28.

15. «Балтика» 46:53.

16. «Краснодар» 46:24.

Среднее игровое время матча в Мир Российской Премьер-Лиге составляет 49 минут и 32 секунды. Лидером рейтинга является французская Лига 1, в которой мяч в игре находится в среднем 56 минут и 26 секунд. Худшей из топ-5 лиг Европы по данному показателю является итальянская Серия А с результатом 52 минуты и 42 секунды.