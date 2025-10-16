Футболист "Рубина" получил травму

Пресс‑служба казанского «Рубина» подтвердила информацию о том, что Касра Тахери, выступающий на правах аренды за «Пайкан», получил серьезную травму в матче за сборную Ирана.

© ФК "Рубин"

14 октября сборная Ирана обыграла команду Танзании в товарищеском матче со счетом 2:0. Тахери из‑за повреждения был заменен на 40‑й минуте встречи. Ранее сам футболист в соцсетях сообщил, что получил травму и после осмотра врачи приняли решение об операции.

— Касра Тахери получил травму связок колена в матче сборной Ирана. В ближайшее время игрока ждет операция. Желаем Касре скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Возвращайся сильнее! — говорится в сообщении «Рубина».

В текущем сезоне 19‑летний Тахери провел за иранский «Пайкан» шесть матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»