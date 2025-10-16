«Фламенго» хочет подписать защитника «Зенита»

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» хочет подписать защитника санкт-петербургского «Зенита» Нино, сообщает журналист Хулио Мигель Нету. По данным источника, главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис одобрил кандидатуру Нино.

© Чемпионат.com

Ранее появилась информация, что «Крузейро», «Флуминенсе» и «Васко да Гама» проявляют интерес к защитнику «Зенита». Нино играет за сине-бело-голубых с января 2024 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.