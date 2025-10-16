Легендарный экс-футболист Клюйверт остался без команды

Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии.
49-летний специалист завершил работу в национальной команде после невыхода на ЧМ-2026.
В решающем этапе отбора на турнир сборная Индонезии проиграла командам Саудовской Аравии (2:3) и Ирака (0:1).
«После открытого, всестороннего и уважительного разговора обе стороны согласились прекратить сотрудничество», – говорится в сообщении Федерации футбола Индонезии в социальной сети.
Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана