Еще четыре европейских клуба вступили в борьбу за игрока ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов привлек внимание ряда сильных европейских клубов. Интерес к молодому игроку сборной России начали проявляет итальянский «Интер» и «Аталанта», а также немецкий «Лейпциг» и английский «Ньюкасл», сообщает TMW.

Напомним, ранее сообщалось, что видеть Глебова в своих рядах также хотят португальская «Бенфика» и итальянская «Рома» и мадридский «Атлетико».

По данным источника, все эти клубы уже направляли своих скаутов на матчи ЦСКА в чемпионате России, чтобы просмотреть хавбека.