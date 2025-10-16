В ФИФА ответили на угрозы Трампа

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном переносе матчей чемпионата мира — 2026 из Бостона, выразив надежду, что каждый из 16 городов-организаторов выполнит все необходимые требования. Его слова приводит Sky News.

«Безопасность и защита являются главными приоритетами на всех мероприятиях ФИФА по всему миру. Очевидно, что безопасность и защищенность — это ответственность правительств, и именно они решают, что наилучшим образом отвечает интересам общественной безопасности», — указал представитель.

Трамп заявил о возможном переносе матчей мундиаля из Бостона из-за «небезопасных условий». В Бостоне в начале октября произошло восстание на фоне конфликта в Палестине, ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов. Во время мирового первенства в 2026 году Бостон должен принять семь матчей.

Трамп еще в сентябре заявил, что рассматривает вариант с переносом матчей чемпионата мира по футболу из «небезопасных» городов-организаторов.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.