Семак объяснил, почему в «Зените» так мало российских игроков

Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
Сергей Семак высказался на предмет использования местных футболистов в РПЛ.
– Есть точка зрения – в нынешнее время, когда международный бан, самое время заняться резервом и играть своими воспитанниками. Как относитесь к этому и почему у «Зенита» это не получается?
– Почему мы говорим о «Зените»? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается.
Не только у «Зенита» есть определенный недобор российских игроков. Посмотрите другие клубы вверху таблицы – у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов.
– Но получается, что Михаил Дегтярев и призывает к тому, чтобы занялись своими игроками, ужесточая лимит. Что будет с «Зенитом», если будет лимит – максимум 5 иностранцев на поле?
– Я тренер. Какие есть правила, по таким и будем работать.
– Но с другой стороны, нет ни одной команды, где играют один-два россиянина в составе.
– Почему же? Посмотрите повнимательнее. Не буду ни о ком говорить, но посмотрите первую пятерку повнимательнее. Даже в средних командах было по 15 легионеров.
– Обратил внимание – питерские коллеги сообщают, что вы стали ходить на молодежные составы клуба, на «Зенит-2». Такого якобы раньше не было.
– Было. Есть возможность – хожу, смотрю.
Тем более есть игроки, которых мы приглашаем к себе на товарищеские матчи, которые участвуют у нас в тренировочном процессе – интересно посмотреть, как они проявляют себя в матчах за свои команды, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
