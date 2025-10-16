Губерниев назвал звездного игрока "позорищем российского футбола"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью нападающего "Ариса" Александра Кокорина.

"Видел интервью Кокорина. Он говорил некоторые здравые вещи. А здесь хочу сказать, что негоже так относиться к коллегам по цеху. Все нормальные люди знают, что позорище российского футбола — это Кокорин. А ребятам, которые, к сожалению, не играют в еврокубках, придется сложно, понятно. Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи — непозволительно", - цитирует Губерниева Sport24.

Ранее нападающий кипрского "Ариса" и экс-игрок сборной России Александр Кокорин заявил, что российские клубы опозорятся, когда их вернут в еврокубки. Также российский нападающий критиковал уровень чемпионата России - Кокорин заявлял, что уровень РПЛ падает с 2019 года.

Александр Кокорин в текущем сезоне провел за кипрский "Арис" 6 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее нападающий выступал за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит" и итальянскую "Фиорентину". Всего на счету россиянина 251 матч в чемпионате России, 67 забитых мячей и 33 результативные передачи.