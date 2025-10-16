Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
Сергей Семак высказался о нехватке талантов среди воспитанников «Зенита».
– Почему такие игроки, как Батраков и Кисляк, не рождаются в «Зените»?
– Такие игроки не в каждом поколении рождаются. Было же поколение Аршавина, Кержакова, Быстрова, Денисова. Была же плеяда. Это было не так давно. И в «Динамо», и в «Спартаке» была плеяда молодых. Во многих клубах, где долгое время не появляются талантливые воспитанники, потом рождается такая плеяда.
– То, о чем вы говорите, прямая претензия Аршавину как руководителю молодежного направления?
– Претензия? Наоборот. Я говорю – качество работы академии должно измеряться не тем, попал игрок или нет в основу, а сколько игроков выступает в РПЛ и ФНЛ, сколько профессиональных футболистов вышло из системы академии.
– Их много.
– Их очень много.
– Но сверхталантливых, как играет сейчас в ЦСКА, нет.
– Но это не проблема академии. Значит, из того объема игроков, которые попадают в академию, нет мегаталантов, – заявил главный тренер «Зенита».
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
Цена контракта на строительство школы Загитовой составила 1,253 млрд рублей. Источник финансирования – бюджет Татарстана