«Реал» готов заплатить защитнику 20 млн евро за подписание контракта

«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление

© Global Look Press

Летом 2026 года у защитника истекает контракт с «Баварией». Француз требует 20 млн евро за подписание нового контракта, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля.

Мюнхенцы не готовы платить 26-летнему игроку эту сумму, но столько потенциальному свободному агенту готовы заплатить другие клубы, среди которых – «Реал».

«Бавария» по-прежнему сдержанно оптимистична в вопросе продления Упамекано, но клубу придется принять решение о финансовых запросах Дайо.

