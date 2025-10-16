«Реал» готов заплатить защитнику 20 млн евро за подписание контракта

«Реал» может заплатить Дайо Упамекано 20 миллионов евро за подписание контракта.

Летом 2026 года у защитника истекает контракт с «Баварией». Француз требует 20 млн евро за подписание нового контракта, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшеффля.

Мюнхенцы не готовы платить 26-летнему игроку эту сумму, но столько потенциальному свободному агенту готовы заплатить другие клубы, среди которых – «Реал».

«Бавария» по-прежнему сдержанно оптимистична в вопросе продления Упамекано, но клубу придется принять решение о финансовых запросах Дайо.