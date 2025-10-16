Акинфеева нет на тренировке перед матчем с «Локомотивом»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отсутствует на тренировке перед дерби с «Локомотивом».

© Соцсети

Также на занятии нет Тамерлана Мусаева и Рамиро Ди Лучано.

Акинфеев получил травму во встрече 11‑го тура против московского «Спартака». Игорь пытался предотвратить гол Ливайи Гарсии и повредил голеностоп. У футболиста выявлено повреждение связок.

В текущем сезоне 39‑летний российский вратарь сыграл в 12 матчах, пропустил 10 мячей и трижды сумел сохранить ворота «сухими».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Игоря Акинфеева в 1 млн евро. Его текущее соглашение с московскими «армейцами» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Встреча 12‑го тура между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт 18 октября на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45