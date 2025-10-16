«Спартак» объявил имя нового заместителя гендиректора клуба

«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна на должность заместителя гендиректора клуба
Пресс-служба московского «Спартака» объявла о назначении Андрея Мовсесьяна на должность заместителя генерального директора клуба.
«Андрей Мовсесьян — в «Спартаке»! Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола. В первой половине 90-х воспитанних красно-белых провел более ста матчей за дубль «Спартака». После завершения карьеры 12 лет работал в ЦСКА, где был как селекционером, так и спортивным директором. Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартка», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.