Губерниев рассказал, что нужно сделать со Станковичем

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что «Спартаку» нужно расторгнуть контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Ранее Станкович в интервью изданию Kurir заявил, что российская общественность негативно к нему относится из‑за иностранного происхождения. Серб возглавил «Спартак» в мае 2024 года.

— В прекрасном фильме «Звезда пленительного счастья» мать декабриста Анненкова сказала герою Игоря Костолевского: «Что ты дурак я одна знала, а ты хочешь всей Москве показать». Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы. Его надо гнать в три шеи! Он слабый тренер, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

После 11 туров РПЛ «красно‑белые» набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем матче московский клуб 18 октября примет «Ростов».

