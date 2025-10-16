Дзюба поддержал сломавшего ногу игрока «Амкала»

Дзюба позвонил и поддержал сломавшего ногу Костюкова из «Амкала»: «В больнице мужики говорили: «Это кого привезли?»
Артем Дзюба поддержал получившего травму в матче с «Динамо» Степана Костюкова.
Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.
«Пока ехали в больницу, подумал: надо записать кружок в телеграм. Это же медиафутбол, людям может быть интересно, что я чувствую. Уже в больнице случилась забавная ситуация. Перед посещением доктора я отдал телефон брату. В этот момент позвонил Артем Дзюба – и через брата пожелал здоровья. Меня выкатили, я перезвонил и лично поговорил с Артемом. Вокруг в очереди ждали человек десять, они очень удивились. Мужики говорили: «Это кого привезли?» – рассказал форвард «Амкала».
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»