Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа перенести матчи ЧМ-2026 из города

Мэр города Бостон Мишель Ву, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном переносе матчей чемпионата мира — 2026 из города, напомнила о наличии юридически обязывающих контрактов. Ее слова приводит Reuters.

«Эти договоренности прописаны в контрактах, следовательно, никто, включая нынешнего обитателя Белого дома, не вправе их изменить», — заявила она.

Трамп заявил о возможном переносе матчей мундиаля из Бостона из-за «небезопасных условий». В Бостоне в начале октября произошло восстание на фоне конфликта в Палестине, ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов. Во время мирового первенства в 2026 году Бостон должен принять семь матчей.

Трамп еще в сентябре заявил, что рассматривает вариант с переносом матчей чемпионата мира по футболу из «небезопасных» городов-организаторов.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

