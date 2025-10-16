Златану Ибрагимовичу не хватает адреналина

Златан Ибрагимович: «Мне не хватает адреналина на поле, я боялся уйти. Теперь я понял, что для этого нужно работать, тогда все придет – в жизни ничто не дается даром»
Златан Ибрагимович рассказал, что скучает по адреналину на поле.
Экс-нападающий закончил игровую карьеру в 2023 году. Сейчас он занимает пост советника владельца «Милана».
«Мне не хватает адреналина на поле, но, как только ты это принял, ты пытаешься найти новый кайф, даже если он уже не тот. Прежде чем решиться уйти, я боялся, потому что всю жизнь играл в футбол, а потом в какой-то момент принял это. Теперь я понял, что для этого нужно работать: в жизни ничто не дается даром, и если ты работаешь, все придет само собой», – сказал Ибрагимович.
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
Ротенберг о бане России: «У ИИХФ упали доходы – мы первые и в спортивном рейтинге, и в плане коммерции. Федерации США и Канады настроены позитивно, у европейских свои цели»