Станковичу предрекли провал со «Спартаком»

Российский агент Дмитрий Селюк выразил уверенность, что сербский специалист Деян Станкович не добьется успеха на посту главного тренера московского «Спартака». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Как только назначили Станковича, я сразу сказал, что он не выиграет со «Спартаком» ни одного трофея. При этом в составе «Спартака» есть неплохие игроки. Несмотря на то, что «Спартак» из года в год проворачивает странные трансферы», — отметил он.

В своем недавнем интервью Станкович заявил, что не боится увольнения, однако его не уволят, а также сказал, что его цель в «Спартаке» — выиграть чемпионство.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее экс-спортдиректор ЦСКА стал заместителем гендиректора «Спартака».