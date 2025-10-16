Президент РФС раскритиковал поведение Станковича

Александр Дюков считает чрезмерным поведение Деяна Станковича.

© Sports.ru

19 сентября главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на один месяц после удаления за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2).

– Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор.

Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде... Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста.

– Вам нравится?

– Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат, – сказал президент РФС.