Президент РФС раскритиковал поведение Станковича

Дюков о поведении Станковича: «Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат»
Александр Дюков считает чрезмерным поведение Деяна Станковича.
19 сентября главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на один месяц после удаления за нецензурные высказывания в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (2:2).
– Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор.
Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде... Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста.
– Вам нравится?
– Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат, – сказал президент РФС.
