В "Ростове" ответили, доверяют ли тренерскому штабу

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров рассказал, что клуб полностью доверяет тренерскому штабу во главе с Джонатаном Альбой.

© Rusfootball

"Вчера говорил с Джонатаном Альбой. Всё проходит в плановом режиме. Доверие ему полное. Руководство просило передать ему привет - я это и сделал", - передаёт слова Гончарова "Матч ТВ".

После 11 сыгранных туров "Ростов" занимает 10 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 13 очков.

Напомним, что Джонатан Альба возглавил "южан" в феврале 2025 года после отставки Валерия Карпина. Ранее испанский специалист входил в его тренерский штаб и был главным аналитиком.

Следующий матч ростовчане проведут на выезде против московского "Спартака". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.