Геркус высказался об игре между сборными России и Медиалиги

Илья Геркус не видит смысла в матче сборной России против сборной WINLINE МФЛ.

– Что думаете о возможном матче между сборной России и сборной Медиалиги?

– Это бессмысленное занятие. Зачем? Это то же самое, что матч сборной страны с игроками Второй лиги. Все понимают, что сборная Россия составлена из игроков Премьер-лиги и зарубежных клубов, поэтому она сильнее по определению. А иначе тогда вопрос к тем, кто ее собирает. В сборной собираются лучшие, с ней должны играть люди, отбирающиеся по абсолютно другому принципу? Если бы в Медиалиге играли лучшие, то игроков в сборную брали бы оттуда.

– А как же вопрос популяризации?

– Сборной России? Сборная на матч с Бутаном собирает полный стадион в любом городе страны с закрытыми глазами, – сказал экс-президент «Локомотива» и бывший спортивный директор «Эгриси».