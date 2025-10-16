В АПЛ обсудят новую форму контроля за финансами клубов.

По данным Daily Mail, 21 ноября клубы АПЛ на общем собрании проголосуют по вопросу введения новых финансовых ограничений со следующего сезона.

На собрании обсудят систему лимита расходов на зарплаты игроков, трансферы и комиссии агентам: не более чем в пять раз больше суммы, которую худшая команда лиги получит в качестве призовых и отчислений от реализации ТВ-прав. В случае повторного превышения лимита с клуба предлагают снимать 6 очков, а также еще одно очко за каждые 6,5 млн фунтов перерасхода.

Перед началом прошлого сезона клубы уже отклонили эту идею. Если бы правило действовало в этом сезоне, то клубы смогли бы потратить на состав не больше 550 млн фунтов.

Против идеи выступают «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Руководитель одного из клубов лиги заявил: «Это уничтожит статус АПЛ как лучшей лиги в мире, это конец всем деньгам, которые она приносит. Такое ощущение, что нас подталкивают к катастрофе».