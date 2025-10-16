Тренер ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к Глебову в Европе

Челестини об интересе к Глебову в Европе: «Статус наших игроков сильно поменялся в последние 3 месяца, это может их сбить. Но Кирилл очень собран, сфокусирован на работе в ЦСКА»
Фабио Челестини высказался о слухах про переход Кирилла Глебова в Европу.
Ранее стало известно, что 19-летний полузащитник ЦСКА и сборной России интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу». До этого сообщалось об интересе со стороны «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики».
– Писали про Глебова в Европе. Это не отвлекает его?
– Против «Спартака» я его видел абсолютно собранным.
Последние три месяца статус наших игроков сильно поменялся, они продолжают расти. Это может сбить их с фокуса.
Но Глебов очень собран, сфокусирован на своей работе в ЦСКА, – сказал главный тренер армейцев.
