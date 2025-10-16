Аленичев назвал одного из лучших российских футболистов в истории

Восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов является одним из лучших российских футболистов в истории. Такое мнение ТАСС высказал его бывший одноклубник Дмитрий Аленичев.

16 октября Тихонову исполнилось 55 лет.

Тихонов как футболист выступал за "Вымпел", "Титан" из Реутова, самарские "Крылья Советов", "Маккаби" из Тель-Авива, подмосковные "Химки", "Локомотив" из Астаны. С января 2024 года он возглавляет красноярский "Енисей", также он работал в "Астане", "Крыльях Советов", был ассистентом в "Краснодаре" и московском "Спартаке".