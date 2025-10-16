Главный тренер "Ростова" прокомментировал уход президента клуба

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба высказался об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца.

"Для меня это было неожиданно. Не думаю, что кто-то в команде воспринял эту новость положительно. Тем не менее ре акционер клуба и состоит в совете директоров. Не думаю, что уход с должности президента сильно повлияет на его участие в жизни команды. Арташес очень хорошо понимает футбол, менталитет российских игроков", - сказал Альба в интервью "СЭ".

Арташес Арутюнянц покинул пост президента "Ростова" 15 октября. Он его занимал с июня 2017 года. После 11 сыгранных туров "южане" занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Спартаком".

По итогам прошлого сезона южане дошли до Суперфинала Кубка России, в котором уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти 0:0 (3:4 - пен.).