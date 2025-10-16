Сломавший ногу игрок «Амкала» рассказал о самой тяжелой операции

Степан Костюков вспомнил самую тяжелую операцию.

Нападающий «Амкала» получил тяжелую травму в товарищеском матче с «Динамо» (3:2) в ноябре прошлого года. У него выявили открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей. Спустя 11 месяцев Костюков вернулся на поле в матче против Lit Energy в WINLINE Кубке Лиги.