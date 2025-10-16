Объявлены комментаторы центрального матча между "Локомотивом" и ЦСКА

Стали известны комментаторы, которые отработают на столичном дерби в рамках 12-го тура чемпионата России.

На московское дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и ЦСКА получили назначение комментаторы Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед.

Центральный матч состоится в субботу, 18 октября в Москве. Игра пройдёт на домашнем стадионе "железнодорожников" - "РЖД Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что после 11 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА лидирует с 24 очками, а "Локомотив" располагается на втором месте, имея в своём активе 23 балла.