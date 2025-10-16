Игрок молодежной сборной: «Кайрат» мог бы претендовать на топ-5 РПЛ

Константин Дорофеев считает, что «Кайрат» хорошо бы смотрелся в Мир РПЛ.

© Sports.ru

Нападающий молодежной сборной России выступает за казахстанский «Атырау».

– Вы с января 2025 года играете в Казахстане. Адаптировались к местному чемпионату?

– Первое время было очень тяжело, никого не знал. Там другой язык, но через два-три месяца адаптация прошла, стало легче, нашел друзей. Начал прибавлять тактически и физически. Играя против таких соперников, как «Кайрат», сразу прибавляешь.

– Вы сказали, в начале было сложно. Все из-за того, что там много борьбы?

– Сложно было, потому что никого не знал. Там у людей другой менталитет, многие разговаривают на казахском. Я жил в Шымкенте, и там многие разговаривали на казахском. В Атырау тоже общаются на казахском, но встречаю и русскую речь.

– Как оцените уровень чемпионата Казахстана?

– Команды в верхней части таблицы спокойно могли бы конкурировать с клубами РПЛ. «Кайрат» и «Астана» могли бы играть в чемпионате России.

– За какие бы места они боролись?

– «Кайрат» мог бы спокойно претендовать на топ-5 РПЛ. В защите у них есть опытные игроки, в нападении хорошие ребята. Сатпаев – бешеный парень. У него есть скорость, дриблинг, – сказал Дорофеев.