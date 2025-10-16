Футболиста «Тюмени» оштрафовали за мат и угрозы в адрес болельщиков

Футболиста «Тюмени» Болова оштрафовали за мат и угрозы в адрес болельщиков
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган принял решение оштрафовать футболиста «Тюмени» Руслана Болова за мат и угрозы в адрес болельщика.
После поражения от «Алании» (0:2) в матче Второй лиги 11 октября Болов, используя нецензурную лексику, выругался в адрес болельщика на трибуне.
— Футболист «Тюмени» Болов сказал оскорбительные слова в адрес зрителей. После окончания матча он произнес в адрес трибуны оскорбительные слова с ненормативной лексикой. Штраф — 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
