Футболиста «Тюмени» оштрафовали за мат и угрозы в адрес болельщиков

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что орган принял решение оштрафовать футболиста «Тюмени» Руслана Болова за мат и угрозы в адрес болельщика.

После поражения от «Алании» (0:2) в матче Второй лиги 11 октября Болов, используя нецензурную лексику, выругался в адрес болельщика на трибуне.

— Футболист «Тюмени» Болов сказал оскорбительные слова в адрес зрителей. После окончания матча он произнес в адрес трибуны оскорбительные слова с ненормативной лексикой. Штраф — 50 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
