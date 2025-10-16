Дегтярев ответил, на сколько клубов РПЛ повлияет новый лимит

Предлагаемое Министерством спорта РФ ужесточение лимита на легионеров коснется четырех клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом газете "Коммерсант" заявил глава Минспорта и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

"Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской премьер-лиге стало слишком много, - пояснил Дегтярев. - В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/24 - 39%, а годом ранее - 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В РПЛ задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается - с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо".

"При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула "10+5" коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров", - подчеркнул министр спорта.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.