КДК отстранил игрока «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Усман Ндонг дисквалифицирован на два матча (один — условно) после красной карточки, полученной в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2).

«Было установлено, что мы должны принять решение по наказанию Ндонга из-за удаления в матче. За агрессивное поведение. Сперцяну была показана жёлтая карточка за неспортивное поведение. Установили следующее: действия Ндонга были спровоцированы действиями Сперцяна. Дело в том что Сперцян произнёс фразу в отношении Ндонга. Судья эту фразу не слышал. Фраза была на испанском языке. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма и не содержала ненормативную лексику. КДК РФС принял следующее решение: за агрессивное поведение дисквалифицировать Ндонга на два матч — один реальный, а один условный. Установить для Ндонга испытательный срок до конца сезона. Инцидент был спровоцирован сами Сперцяном», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.