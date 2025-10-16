Экс-помощник Пирло объяснил, в чем тренера не устраивал Роналду

Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Ему не нравился Дибала, а Роналду не подходил под его стиль игры – он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»
Экс-помощник Андреа Пирло объяснил, в чем тренера не устраивал Криштиану Роналду.
Альпарслан Эрдем с 2022 по 2023 год работал помощником итальянца в турецком клубе «Карагюмрюк». До этого Пирло один сезон тренировал португальского форварда в «Ювентусе».
«Мы провели анализ, и его аналитик предоставил нам некоторые данные. Одно было ясно: Пирло не нравился Дибала, а Криштиану Роналду совершенно не подходил под его стиль игры. Он хотел прессинговать высоко, и данные показали, что Криштиану Роналду был худшим в спринте. Он не хотел его, но ничего не мог сделать, это же Криштиану Роналду. Ему гораздо больше нравился Альваро Мората; он идеально подходил для его схемы 4-4-2. Его система не могла взаимодействовать с Роналду, но и он ничего не мог с этим поделать», – сказал Эрдем в подкасте Stammplatz.
Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
Дегтярев о лимите: «Летом клубы потратили на легионеров более 13 млрд рублей. Это годовой бюджет города. Чьи интересы поддерживать государству – российских игроков или трансферного рынка?»
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»