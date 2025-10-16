Сафонов готов покинуть ПСЖ

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов готов покинуть французский клуб на фоне недостатка в игровой практике, сообщает онлайн-издание Goal.com Français. По данным источника, Сафонов разочарован своим положением в команде.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.

Ранее российский вратарь выступал за «Краснодар», который по итогам прошлого сезона стал чемпионом России.