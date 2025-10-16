Экс-тренер ЦСКА оценил амбиции Кисляка выиграть "Золотой Мяч"

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слова полузащитника армейцев Матвея Кисляка, заявившего, что мечтает выиграть "Золотой мяч".

"Нормальные, хорошие амбиции. Мы прекрасно понимаем, как к этому относятся, ну и пусть относятся. Но это же здорово, что молодой человек в своем понимании уверенно оценивает происходящее. Нужно прикладывать громадные усилия. Мы очень хорошо знаем, что у этого парня все есть - и трудолюбие, и другие сопутствующие факторы", - сказал Федотов "РИА Новости Спорт".

В интервью Нобелю Арустамяну Матвей Кисляк рассказал, что ставит перед собой задачу попасть в число номинантов на "Золотой Мяч". Далее футболист со смехом добавил, что хочет получить эту награду.

В текущем сезоне Кисляк провел за московский ЦСКА 17 игр, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Контракт полузащитника с основной командой "армейцев" был подписан в начале 2024 года, он действует до конца июня 2029 года. Всего за основной состав клуба футболист сыграл 59 матчей и отметился 14-ю результативными действиями (8 голов и 6 голевых передач).